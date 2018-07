OMICIDIO-SUICIDIO DI TRISSINO: il dolore della famiglia e il cordoglio di tutto il paese

Lo shock, ma anche la commozione e il cordoglio sono fortissimi a Trissino e in tutto il Vicentino. E arrivano fino in Basilicata, dove attualmente si trova la fidanzata di Enrico, che fino a ieri era intenta negli ultimi preparativi per le loro nozze. Un ragazzo buono e semplice, umile e sempre pronto a sorridere alla vita: questo è ciò che maggiormente traspare dai molti post di saluto e ricordo che amici, compaesani e colleghi di lavoro stanno lasciando in queste ore nella bacheca facebook di Enrico, ma anche nella pagina della stessa Sabrina, dove molti, oltre a porgerle le condoglianze, si porgono la più universale delle domande di fronte a una tragedia del genere: “perchè?”. Così come la mamma e le sorelle di Enrico, anche Sabrina resta chiusa nel suo dolore: ieri sera, ha lasciato scritta solo una dolce dedica al suo fidanzato: “Anche la luna s’è messa a lutto per te amore mio”. Da Roma anche il ministro Erika Stefani ha commentato tramite la sua bacheca virtuale il tremendo fatto di cronaca di cui è stata protagonista suo malgrado la sua Trissino: “Una giornata triste oggi all’indomani di un episodio terribile e drammatico che ha sconvolto il mio paese. Trissino non si capacita di un accadimento così atroce e così incomprensibile. Non possiamo che piangere e pregare che mai più questo possa accadere”.