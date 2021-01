37enne ucciso ad Arzignano, due persone fermate

+notizia in aggiornamento+

Omicidio a Arzignano ieri sera intorno alle 22. La vittima è un cittadino indiano pestato a sangue e lasciato morire.

La violenta aggressione, per la quale si cercano ora i responsabili, è avvenuta in via Alberti, ad Arzignano (laterale di via Santo) al culmine di una lite favorita dall’assunzione di alcol.

La vicenda è in corso di ricostruzione anche attraverso l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza presenti sul posto.

Due persone, connazionali della vittima, sarebbero già state fermate e la loro posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti.

Il 37enne è stato trovato riverso a terra, in mezzo alla strada: soccorso dal 118 le sue condizioni sono subito parse disperate.

Poche ore dopo è morto in ospedale. Ad Arzignano sono accorsi i carabinieri e il pm di turno.

La vittima è già nota alle forze dell’ordine ed era già stato sanzionato per ubriachezza e per mancato rispetto delle norme anti-covid. Sono subito iniziate le indagini per identificare l’omicida e per ricostruire la vicenda.