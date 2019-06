Ombra in malga 2019, tra i sapori della montagna e la genuinità del vino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Cosa c’è di meglio che una passeggiata in montagna tra malghe e baite, sorseggiando ad ogni pausa del buon vino? JeEvent studio e le Malghe del comprensorio montano del monte Paù, con il patrocinio del Comune di Caltrano organizzano sabato 15 e domenica 16 giugno “Ombra in Malga”.

L’evento intende creare un percorso enogastronomico che si può effettuare a piedi, in mountain bike o in auto (con limitazione di velocità) presso l’anello delle malghe del Paù.

Le attività interessate sono:Malga Serona abbinata alla cantina Vini Nani zona Colli Berici , Malga Foraoro abbinata alla cantina Agricola Marco Conati zona Valpollicella, Malga Carriola abbinata alla cantina Azienda Agricola Reassi zona Colli Euganei, Malga Paù “fattoria Capitani” abbinata alla cantina Marchetto zona Gambellara , Rifugio Bar Alpino abbinato alla cantina Il Pianzo zona Colli Euganei.

In ogni malga o rifugio saranno disponibili due proposte: “tessara malga” include 1 piatto e 2 calici di vino ed una denominata “tessera tour ombra in malga” include 1stuzzichino culinario e 1 degustaione di vino in ogni malga.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà il week end successivo (sabato 22 e domenica 23 giugno, con gli stessi orari).