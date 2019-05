Oltre 50 gli iscritti al Trofeo Rally ACI Vicenza

A poco più di una settimana alla gara d’esordio del Trofeo Rally ACI Vicenza, il Rally del Grifo, un primo conteggio dei conduttori iscritti porta un certo ottimismo in casa Palladio Historic, scuderia promotrice dell’iniziativa in collaborazione con l’Automobile Club Vicenza. Sono infatti 53 gli iscritti, con una prevalente adesione da parte dei piloti; si conta comunque d’incrementare il numero, considerato il fatto che il regolamento permette l’adesione anche durante le verifiche sportive. A tal proposito ACI Vicenza informa che sabato 18 maggio sarà presente con un proprio gazebo a Chiampo dove si svolgeranno le fasi preliminari del Rally del Grifo moderno e storico, che darà appunto, il via alla nuova Serie. L’iscrizione sarà gratuita e l’unico obbligo per i conduttori è quello di apporre sulle fiancate della vettura, gli adesivi che verranno consegnati.

Il Comitato Organizzatore, informa inoltre che è stato deciso di aggiornare il calendario inserendo un rally di riserva e la scelta è caduta sul Due Valli che si svolgerà nelle giornate dell’11 e 12 ottobre 2019. Una decisione presa per colmare per tempo eventuali modifiche o annullamenti di manifestazioni già a calendario, spinta anche dalla fattiva collaborazione tra i due Automobile Club presieduti da Adriano Baso e Luigi Battistolli.

I calendari. MODERNO: 18-19 maggio Rally del Grifo; 24-25 agosto Rally Città di Schio; 27-28 settembre Rally Città di Bassano; 11-12 ottobre Rally Due Valli Nazionale (riserva); 9-10 novembre Ronde del Palladio. STORICO: 18-19 maggio Rally del Grifo; 31 maggio-1 giugno Rally Campagnolo; 24-25 agosto Rally Città di Schio; 27-28 settembre Rally Città di Bassano; 11-12 ottobre Rally Due Valli (riserva).