Oltre 4000 sanitari a rischio sospensione: non si sono vaccinati

Secondo quanto riportato dal Giornale di Vicenza, sono più di 4000 i sanitari, fra medici, operatori e infermieri, che non si sono ancora vaccinati contro il Covid.

Il vaccino, obbligatorio per chi lavora nella sanità, è un requisito indispensabile per eseguire la professione e adesso, per chi non si è ancora sottomesso alla somministrazione, c’è il rischio di una sospensione da parte delle Ulss, con conseguente perdita anche dello stipendio e l’impossibilità di svolgere la propria professione.

La Fnomceo, la federazione nazionale, ha chiesto agli Ordini provinciali di avviare un procedimento non appena le Ulss comunicheranno la mancata vaccinazione.