Oltre 3500 donatori attivi nell’Alto Vicentino, con 5300 donazioni effettuate

Anno positivo per la Zona 7, Alto Vicentino, di Fidas Vicenza. Oltre 3500 i donatori attivi, con ben 5300 donazioni effettuate. Un dato importante, sul quale l’Associazione donatori di sangue continua a lavorare, per essere sempre più vicina a chi ha bisogno.

“Siamo presenti con costanza nel territorio – commenta la presidente della Zona 7 di Fidas Vicenza, Fabiana Mabel Veiga – e lo saremo sempre di più, in quanto il radicamento con i Gruppi e con i cittadini è fondamentale per interpretare al meglio le esigenze della comunità. I giovani rappresentano un bacino sul quale da tempo stiamo lavorando. Avere dei giovani che si mettono in gioco ogni giorno è fondamentale per poter incidere efficacemente nelle politiche associative”.

Con questi presupposti la Zona 7 di Fidas Vicenza ha raggiunto i 3524 donatori di sangue, con all’attivo oltre 5300 donazioni.

Nel raggiungimento del risultato il passaparola dei donatori, ma anche la scelta maturata da molti studenti delle scuole superiori e di persone incontrate in diversi eventi sono stati fondamentali e lo saranno sempre.

“Abbiamo condotto un’importante attività formativa ed informativa – conclude la presidente Mabel Veiga – in particolare nelle scuole superiori, interessate da una propaganda precisa ed efficace. Accanto a questa attività, che rappresenta per Fidas Vicenza un cavallo di battaglia, la Zona 7 ha svolto uscite di propaganda con i Gruppi ed il 26 dicembre scorso ha partecipato alla Stragiaxà con alcuni atleti. Per queste e molte altre attività condotte nel territorio è stato determinante l’apporto dei presidenti di Gruppo per il lavoro svolto, anche in vista del prossimo rinnovo dei direttivi”.