Olimpiadi di matematica, sono 9 gli studenti vicentini medagliati

Venerdì pomeriggio nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro hannno incontrato gli studenti vicentini che si sono classificati alle finali nazionali delle XXXVII Olimpiadi di matematica conquistando ben nove medaglie (quattro ori, quattro argenti e un bronzo).

Si tratta di Matteo Poletto e Luca Sartori del Liceo Da Ponte di Bassano del Grappa, Francesco Pozza del Liceo Fogazzaro di Vicenza e Davide Caucchiolo del Liceo Quadri di Vicenza, tutti e quattro premiati con la medaglia d’oro; Giacomo Porcarelli e Lorenzo Mucchietto del Quadri, Francesca Busato del Lioy ed Enrico Zonta del Da Ponte di Bassano del Grappa, premiati con la medaglia d’argento; Annalaura Pegoraro del Quadri, medaglia di bronzo.

Altri due studenti che componevano la squadra vicentina hanno avuto una menzione particolare per i risultati conseguiti: Tommaso Moro del Liceo Da Ponte di Bassano e Lorenzin Matteo del liceo Quadri.

I ragazzi erano accompagnati dal presidente dell’associazione Mathesis Vicentina, Franscesco Rizzotto, e dal professore di matematica del Liceo Quadri Fabio Saggin.

“A nome della città vogliamo complimentarci con voi per gli eccellenti risultati ottenuti in questa gara a livello nazionale che ha visto Vicenza primeggiare nettamente a livello nazionale grazie ai 4 ori conseguiti – hanno dichiarato il sindaco Francesco Rucco e il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili Jacopo Maltauro –. È un dovere per le istituzioni non solo dare risposte alle necessità dei cittadini ma anche valorizzare le eccellenze. Questi ragazzi hanno raggiunto un risultato straordinario: è importante riconoscere il loro talento e sostenerlo”.