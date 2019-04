Olimpiade della Macchina Utensile e della Meccatronica: tutti i vincitori

Il 27 marzo si è svolta la 13^ edizione dell’Olimpiade della Macchina Utensile e della Meccatronica, evento organizzato dalla Sezione Metalmeccanica, Metallurgica ed Elettronica e dall’Area Education di Confindustria Vicenza con il patrocinio e il contributo di Federmeccanica e Ucimu – Sistemi per Produrre, in collaborazione con Fòrema, nell’ambito delle attività dell’area Potential hub di Niuko. L’iniziativa rientra nel programma di eventi del percorso Taste the future, nell’ambito del progetto della Regione Veneto V.I.A. Veneto in Alternanza, supportato da Schneider Electric e Comau.

Sono stati 125 gli studenti degli istituti tecnici, professionali e dei CFP della provincia che mercoledì 27 marzo si sono messi alla prova, suddivisi in 32 gruppi e accompagnati da 30 docenti. La competizione, suddivisa nelle macrosezioni della meccanica e della meccatronica, era riservata alle classi quarte e quinte degli Istituti superiori tecnici e professionali e alle classi terze dei Centri di formazione professionale ad indirizzo meccanico, elettronico, elettrotecnico e automazione.

Agli studenti è stato chiesto di svolgere all’interno del contesto operativo di Caron A&D, azienda specializzata in impianti oleodinamici, in particolare raccordi, tubi sagomati e tubi flessibili, una prova teorica e una prova pratica, consistenti nello sviluppo di un componente meccanico ed elettronico.

Fin da subito è stato evidente come la competizione fosse molto agguerrita, soprattutto nel settore meccatronico; ma l’ENGIM di Vicenza aveva un asso nella manica: da settembre infatti l’ENGIM ha in forza al settore “meccatronico” uno tra i trecento Innovation Manager certificati RINA in Italia: l’Ing. Mauro Panzolato. La preparazione del team ENGIM del settore meccatronico composto dagli studenti di 3EM: Enrico Masiero, Oscar Fabris, Davide Volpato, Franco Capitanio, lo spirito di squadra e passione per la meccatronica, hanno fatto il resto, permettendo alla squadra ENGIM di conquistare il primo posto.

I vincitori:

Meccatronica – Triennali:

1. Engim Veneto – Vicenza

2. CFP S.Gaetano – Vicenza

Meccatronica – Quinquennali:

1. Itis A. Rossi – Vicenza

2. ITT G. Chilesotti – Thiene

Meccanica – Triennali:

1. C.F.P. S.Gaetano – Vicenza Gruppo 3

2. C.F.P. S.Gaetano – Vicena Gruppo 2

Meccanica – Quinquennali:

1. ITIS E. Fermi – Bassano Gruppo 2

2. ITIS De Pretto – Schio Gruppo 1



Le premiazioni sono state precedute da un momento formativo tenuto da Alessandro Garofalo, esperto in innovazione, e da un intervento di Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità. Per la prima volta il programma dell’Olimpiade ha ricevuto la visita di un centinaio di studenti di seconda media, provenienti dagli istituti comprensivi di Mason e Marostica.

“Iniziative come questa hanno il potere di far capire ai ragazzi che cos’è realmente l’ambiente di una moderna fabbrica meccanica, un modello produttivo che è nel Dna del nostro tessuto imprenditoriale e che esprime molte eccellenze riconosciute a livello internazionale– ha commentato Laura Dalla Vecchia, vice-presidente di Confindustria Vicenza e presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica -. Per gli studenti entrare nelle aziende è sempre molto stimolante, si rendono conto che lavorare qui può rappresentare per loro una rampa di lancio nel mondo”.

“L’indirizzo di studio che questi ragazzi hanno scelto offre indubbiamente molte prospettive di lavoro – aggiunge Massimo Carboniero, presidente dell’Unione Costruttori di Macchine Utensili -. Oggi le imprese meccaniche sono un ambiente moderno e pulito, l’innovazione è all’ordine del giorno. Nei processi produttivi c’è molta automazione e digitalizzazione, e proprio per questo alle aziende servono persone preparate e formate. Questa è la sfida alla quale i giovani devono farsi trovare pronti”.

Ampiamente soddisfatto Diego Caron, che dell’Olimpiade è sempre stato uno dei principali fautori: “Creare occasioni d’incontro fra studenti e imprenditori è importantissimo, perché i giovani sono la principale risorsa delle nostre imprese, fra loro ci sono dei futuri imprenditori e persone che sapranno eccellere nel lavoro. Credo che mettersi alla prova in fabbrica sia un’opportunità molto interessante sia per gli studenti, sia per i loro insegnanti”.





Oggi 18 aprile si svolgerà la dodicesima edizione dell’Olimpiade Macchina Utensile e Meccatronica. Quest’anno il concorso, che è allo stesso tempo un progetto formativo, raddoppia perché coinvolge oltre all’indirizzo meccanico, anche quello elettronico, elettrotecnico e automazione delle classi quarte e quinte degli Istituti superiori e le classi terze dei Centri di formazione professionale della provincia, per un totale di 107 studenti partecipanti. L’iniziativa, che quest’anno sarà ospitata negli stabilimenti della MUT Meccanica Tovo Spa, è organizzata dalla Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica e dall’Area Education di Confindustria Vicenza in collaborazione con UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE (Unione dei Costruttori di Macchine Utensili). “Uno degli obiettivi primari di questo progetto è quello di evidenziare cosa significhi lavorare in una azienda metalmeccanica e quanto abbia da offrire in questo senso il nostro territorio. Questi ragazzi si accingono a diventare dei professionisti, si proporranno sul mercato del lavoro e devono vedere quanto le nostre imprese sono attrattive e formative per un neo-diplomato – dichiara Laura Dalla Vecchia, presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza –. Specie in un momento come questo, in cui la ripresa è finalmente tangibile e le opportunità di lavoro sono tante e interessanti. A nostra volta, come imprenditori, abbiamo assoluto bisogno della visione e della voglia di innovare dei più giovani. L’Olimpiade è quindi un momento estremamente prezioso per far incontrare studenti e imprenditori”. Gli studenti, organizzati in 28 squadre coordinate da altrettanti docenti, si cimenteranno in una prova teorica, e successivamente i meccanici in una elaborazione pratica legata alla rilevazione e definizione del ciclo di lavorazione di un pezzo di produzione di MUT, mentre per i meccatronici la prova pratica consisterà nella programmazione per far funzionare un sistema elementare sulla base di indicazioni di funzionamento fornite il giorno stesso. Alle prove, che si svolgeranno nella mattinata, seguirà nel primo pomeriggio la visita aziendale e infine la premiazione dei vincitori delle quattro graduatorie previste: due per i corsi quinquennali e due per i triennali delle rispettive categorie. Interverranno Massimo Carboniero, presidente UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE; Diego Caron, Responsabile del Concorso Olimpiade; Lino Tovo, Presidente di MUT Meccanica Tovo Spa e Laura Dalla Vecchia, Presidente della Sezione Meccanica, Metallurgica ed Elettronica di Confindustria Vicenza. Le 11 scuole che parteciperanno a questa dodicesima edizione sono: IIS Silvio Ceccato Montecchio Maggiore, ITIS Enrico Fermi Bassano del Grappa, CFP Fondazione Casa della Gioventù di Trissino, Ipsia GB Garbin Schio e Thiene, Ipsia Lampertico Vicenza, IIS Umberto Masotto Noventa Vicentina, Engim Veneto Patronato Leone XIII Vicenza, Engim Veneto CFP Patronato San Gaetano Thiene, CFP Pia Società San Gaetano Vicenza, IIS Rosselli-Sartori Lonigo.