Oggi lavori di scavo in contra’ Santa Barbara

Oggi, mercoledì 3 marzo, si terranno dei lavori di scavo in contra’ Santa Barbara in corrispondenza del numero civico 7. Si tratta della sistemazione di un dissesto del porfido causato da un cedimento sotterraneo in corrispondenza dei sottoservizi, attualmente messo in sicurezza con una lamiera.

A seguire, a giorni alterni per consentire il regolare svolgimento del mercato del martedì e giovedì, si procederà con il ripristino del porfido.

I lavori saranno svolti da Amcps.