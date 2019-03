Oggi è la giornata mondiale della Felicità, l’Onu: “È scopo fondamentale dell’umanità”

Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata internazionale della Felicità. E se si pensa che possa trattarsi di una iniziativa per così dire “frivola”, così non è visto che a volere questa giornata è stata niente di meno che l’Onu che ha deciso di istituirla il 28 giugno 2012.

La risoluzione infatti stabilisce che “l’assemblea generale consapevole che la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale dell’umanità, riconoscendo inoltre la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone, decide di proclamare il 20 marzo la Giornata Internazionale della Felicità, invita tutti gli stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, e altri organismi internazionali e regionali, così come la società civile, incluse le organizzazioni non governative e i singoli individui, a celebrare la ricorrenza della Giornata Internazionale della Felicità in maniera appropriata, anche attraverso attività educative di crescita della consapevolezza pubblica”.

In ogni Paese sono previste delle celebrazioni. Fra le iniziative più gettonate quella di mangiare in modo sano e a colori. Quindi per oggi niente derivati degli animali.