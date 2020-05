Oggi è la Giornata internazionale dell’infermiere

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, ecco la lettera aperta scritta dal presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Vicenza, Federico Pegoraro.

Da moltissimi anni, come Ordine delle professioni infermieristiche, siamo abituati a celebrare la data del 12 maggio, Giornata internazionale dell’Infermiere, con eventi, convegni, dibattiti e proposte. Ironia della sorte vuole che il 2020 sia stato proclamato dall’O.M.S., l’organizzazione mondiale della sanità, Anno internazionale dell’Infermiere, perché in questo stesso giorno, 200 anni fa, nasceva Florence Nightindale, considerata universalmente la fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna.

Questa emergenza per la nostra professione è andata ben oltre al concetto di “lavoro” e gli scenari che ci hanno coinvolto sono stati talmente tanti che è impossibile descriverli tutti. Abbiamo dato il nostro contributo rimanendo al nostro posto, quello di sempre!

Non senza conseguenze: gli infermieri sono tra le categorie più colpite dal Coronavirus, con contagiati pari al 43,2% degli oltre 16 mila operatori sanitari infettati dall’inizio dell’epidemia. Ad oggi nel nostro Paese sono 39 i colleghi che hanno perso la vita.

Il Consiglio Direttivo di OPI Vicenza ha deliberato, assieme ad altre forme di vicinanza e supporto già attuate in questo ultimo periodo, di attivare a breve un servizio di supporto psicologico per gli iscritti in stato di necessità.

A riflettori abbassati contiamo che gli “onori” conquistati sul campo, si tramutino in una consapevolezza reale del ruolo centrale dell’assistenza infermieristica nel Sistema Sanitario Nazionale. A tal fine, come presidenti degli Ordini degli Infermieri del Veneto, abbiamo chiesto all’assessore alla Sanità della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, di partecipare all’organizzazione e gestione del sistema sanitario regionale, avanzando precise proposte dirette non solo al superamento del lockdown, ma destinate anche ad incidere ben oltre questa fase, con l’obiettivo di contribuire alla crescita del sistema sanitario, al fine di garantire le migliori cure e assistenza possibili alla popolazione del territorio, tema, quest’ultimo, che è parte integrante del nostro codice deontologico e del “Patto con i Cittadini”.

Federico Pegoraro

Presidente Opi – Ordine delle professioni infermieristiche