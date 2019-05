OGGI A CHIAMPO TUTTI PAZZI PER I LIBRI

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella settimana del libro una serie di appuntamenti previsti per oggi pomeriggio e questa sera. Intervista all’assessore alla Cultura del Comune di Chiampo, Sofia Bertoli, che ringrazia anche il comitato genitori dell’I.C. di Chiampo per aver allestito la mostra in biblioteca insieme agli insegnanti