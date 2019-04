MONTECCHIO/ARZIGNANO – Odore di “marija” dal garage del condominio: c’era una vera e propria serra

TRATTO IN ARRESTO UN “COLTIVATORE FAI DA TE” DI MARIJUANA

I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno arrestato un cittadino italiano, residente a Montecchio Maggiore, sequestrando oltre 800 grammi di “marijuana” e una serra contenente due piante di cannabis in fase di infiorescenza.

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Arzignano avevano avuto modo di constatare, in prossimità di una “bocca di lupo” che collega la zona garage di un condominio di Montecchio Maggiore al livello stradale esterno, la presenza di un forte odore che, a primo impatto, risultava molto simile a quello della “marijuana”.

I militari, quindi, sono intervenuti con l’aiuto delle unità cinofile di Vicenza: i cani “Zack” che “Ray” hanno segnalato la possibile presenza, all’interno di un locale interno del complesso condominiale, di droga.

Individuato il proprietario del garage in cui risultava probabilmente custodita la sostanza (G. V., 48 anni) e fatta una perquisizione d’iniziativa, i militari hanno trovato una vera e propria “serra fai da te” per la coltivazione di marijuana, formata da una struttura impermeabile dotata di sistema di ventilazione, luci e strumentazione per la rilevazione della temperatura, il tutto in funzione. Dentro la serra, i finanzieri hanno trovato due piante di cannabis di media altezza, su cui erano sin da subito visibili le tipiche infiorescenze della marijuana.

Nell’appartamento, invece, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro infiorescenze e altre parti di pianta di cannabis, un bilancino di precisione, alcuni grinder e fogli riportanti istruzioni e consigli per la coltivazione della piantagione illegale.

Complessivamente, la Guardia di Finanza della Città del Grifo ha sottoposto a sequestro 814 grammi di sostanza stupefacente, oltre alle due piante e alla strumentazione utilizzata per la loro coltivazione, arrestando l’uomo e portandolo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi il 13 aprile, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, disponendone la liberazione, ritenendo non sussistere indici concreti che consentissero di ritenere attuale ed effettivo il pericolo di reiterazione del reato.