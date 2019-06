Occupano stabile a Lonigo: due denunciati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

LONIGO: occupano abusivamente uno stabile disabitato. Denunciati due extracomunitari.

I Carabinieri della Stazione di Lonigo, il 31 maggio 2019, hanno indagato in stato di libertà per invasione di edificio in concorso, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, A.O 34enne e J.O 27enne entrambi di nazionalità marocchina, senza fissa dimora.

L’intervento al 112 veniva richiesto nel pomeriggio del 30 maggio 2019 da parte della proprietaria di uno stabile disabitato che si trova in via C. Battisti, dopo aver notato la presenza di alcuni individui al suo interno.

La pattuglia dei militari intervenuta sul posto rintracciava i due indagati appurando che i medesimi, senza effrazione alcuna, si erano introdotti nello stabile nel quale dimoravano già da diversi giorni.

Al termine delle formalità di rito i due indagati venivano rilasciati, ed uno dei due invitato a presentarsi presso la Questura di Vicenza per regolarizzare la permanenza nel territorio nazionale.