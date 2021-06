Occupa villetta disabitata: denunciato 30enne tunisino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per le notizie dall'Est Vicentino iscriviti al gruppo Facebook

Il Giornale di Vicenza riporta della denuncia a caruco di Akrem Brigui, cittadino tunisino di trent’anni, già noto alla forze dell’ordine, senza fissa dimora e sprovvisto anche del permesso di soggiorno. L’uomo, che è stato arrestato dai carabinieri, avrebbe organizzato dei festini in una villetta da lui occupata in una zona residenziale di Montegalda.

Ad effettuare la denuncia, lo scorso venerdì, la padrona di casa che ha spiegato ai militari che un’abitazione di sua proprietà, in via Verdi a Montegalda, una casa che avrebbe dovuto essere disabitata, era stata occupata da qualche giorno da parte di alcuni cittadini stranieri. Questi non si sarebbero limitati ad entrare, ma avrebbero anche organizzato dei festini molto rumorosi. I vicini avrebbero quindi avvertito la proprietaria.

Sabato mattina, alle 10.30, i carabinieri si sono diretti all’abitazione incriminata, trovando Brigui, che si era insediato nella casa. Il tunisino non ha reagito bene alla notizia di dover seguire i militari in stazione e ha aggredito uno dei carabinieri, ferendolo al braccio. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e invasione di edificio.

L’uomo è stato condannato ad otto mesi con la condizionale. Ora però Brigui è stato ulteriormente denunciato per non essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.