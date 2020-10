Obbligo di mascherine all’aperto: in città solo due multati nel fine settimana

Due persone sanzionate con una multa da 400 euro perché prive di mascherina, una ventina di cittadini invitati all’utilizzo corretto del dispositivo di protezione, una trentina di locali controllati senza rilevare irregolarità.

E’ questo l’esito dell’attività messa in campo dalla polizia locale durante il weekend sul fronte del rispetto della normativa anticontagio che dalla settimana scorsa prevede l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto.

Come concordato nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli agenti hanno monitorato in modo capillare la zona della movida, fornendo soprattutto informazioni ai cittadini sul nuovo obbligo.

Escluse le due persone trovate totalmente prive del dispositivo di protezione, peraltro non residenti in città, è stato riscontrato un generale rispetto delle norme. Non sono stati rilevati assembramenti.

“Questo è un momento delicato. – dichiara il sindaco Francesco Rucco – Invito tutti ad attenersi scrupolosamente alle norme nazionali previste per contenere il contagio in particolare nei luoghi di ritrovo. Siamo in attesa dell’ufficializzazione del nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri che potrebbe contenere disposizioni più restrittive proprio per quanto riguarda la movida nelle città”.