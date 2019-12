Nuovo supermercato nell’area ex Domenichelli in viale Torino

Un nuovo supermercato, alberi e pista ciclabile in via Torino, nel cuore di una zona decaduta negli ultimi decenni e che lentamente tenta la riqualificazione. L’anticipazione è data da Il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna.

Verrà costruito nel 2020 nell’area ex Domenichelli un supermercato Famila. Giù nel 2013 vi era la possibilità di costruire nell’area uno spazio commerciale, in virtù di un accordo ex articolo 6 con il quale la società Immobiliare Maddalena poteva costruire una superficie commerciale e appartamenti per un totale di circa 20 mila metri cubi su una superficie di 5.100 metri quadrati. La costruzione avrebbe dovuto avere 6 piani con supermercato al piano terra. Nei prossimi giorni verrà accordato il permesso di costruire.

Ora invece i privati costruiranno un supermercato con superficie di 1.100 metri quadrati e altezza di 8 metri. In compensazione è prevista la riqualificazione della via con costruzione di pista ciclabile e piantumazione di alberi.