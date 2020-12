Nuovo sito per il Comune di Castelgomberto

Avviato il nuovo sito del Comune, più facilmente navigabile e più ricco di contenuti. Il sindaco Davide Dorantani: “Il nuovo sito rappresenta un ulteriore passo della nostra amministrazione verso il futuro e un passo per rendere più facilmente fruibili i servizi dell’Amministrazione al cittadino. Non solo, permetterà anche di promuovere il territorio, con sezioni dedicate a cultura, patrimonio storico-paesaggistico e alle associazioni del territorio. Ringrazio, per il lavoro svolto, il consigliere delegato alla Comunicazione, Alberto Marangon”

E’ attivo da martedì 24 ottobre il nuovo sito del Comune di Castelgomberto. Allo stesso indirizzo internet del precedente, il cittadino troverà un nuovo sito, con una veste grafica più accattivante e più facilmente navigabile e maggiormente adattabile ai dispositivi mobile.

Il nuovo sito (su piattaforma MyPortal 3 della Regione Veneto) è stato realizzato in conformità alle linee guida dell’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) relative al design dei siti web della pubblica amministrazione. Sarà quindi possibile contare su servizi condivisi e aumentare le possibilità di interagire con la pubblica amministrazione anche a distanza. Inoltre, per l’utente, vi sarà una maggior facilità di navigazione ed un più facile accesso anche a persone con disabilità (per fare un esempio, basti citare le stringhe descrittive ad uso degli utenti non vedenti).

Si ribalta il punto di vista dell’erogazione dei servizi passando da una visione centrata sull’ente ad una prospettiva che mette al centro il cittadino. Non sarà più quindi l’utente a dover navigare una miriade di siti diversi a caccia di informazioni ma sarà il Comune di Castelgomberto a raggiungerlo in modalità proattiva mettendogli a disposizione i contenuti, le funzionalità e i servizi di cui ha bisogno.

Se il sito precedente poteva sembrare dispersivo, la nuova versione offre una disposizione ordinata di tutte le macroaree tematiche dell’Amministrazione Comunale con alcune importanti novità. Vi è una sezione notizie strutturata in modo più ordinato ed in evidenza, nella quale il cittadino potrà consultare tutti i contenuti inseriti in ordine cronologico decrescente. Vi è inoltre un ampio spazio dedicato al patrimonio paesaggistico, storico e architettonico del Comune di Castelgomberto, che renderà più facile la consultazione e la conoscenza del nostro territorio ai visitatori esterni. Non solo, vi è una sezione dedicata alle numerosi associazioni socio-culturali e sportive del Comune, con contenuti descrittivi che si possono implementare all’occorrenza. Si tratta spesso di realtà che non hanno la possibilità di gestire un loro portale e che potranno contare su questo ulteriore servizio del Comune. Immediato nella consultazione vi è anche uno spazio ‘agenda’, in cui potranno essere inseriti tutti gli eventi previsti nel Comune di Castelgomberto.

Infine, il sito è pensato per una consultazione altamente personalizzabile. Nello spazio ricerca, la disposizione dei contenuti è stata organizzata per essere dedicata alle diverse categorie di cittadini interessati ad argomenti specifici (anziani, imprese, studenti, etc…).