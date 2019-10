Nuovo punto di ricarica elettrica ad Altavilla

Sabato 26 ottobre è stata inaugurata in Piazza della Libertà, davanti al Municipio di Altavilla Vicentina, la seconda stazione per la ricarica di auto elettriche donata al territorio dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, nell’ambito del progetto “green”, la serie di iniziative studiate dalla banca di credito cooperativo del Gruppo Iccrea, per favorire il risparmio energetico, la mobilità elettrica e la finanza responsabile.

Il dispositivo, già funzionante, è stato prodotto dalla ditta Lampionet di Torri di Quartesolo e permette la ricarica di due auto elettriche. La sua installazione è stata possibile grazie alla sinergia tra la Cassa e l’Amministrazione Comunale di Altavilla Vicentina, che ha sostenuto le spese per l’allaccio alla rete e che fornirà gratuitamente l’energia elettrica per un periodo di tempo.

Presenti all’inaugurazione il Sindaco di Altavilla Vicentina, Carlo Dalla Pozza, con la Giunta Comunale al completo, il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Gianfranco Sasso, con il Vice Presidente Guido Dalla Vecchia, e l’Amministratore di Lampionet, Andrea Colombara.

“La mobilità è un bene primario, come la casa o il cibo, non possiamo certo farne a meno: cercare di ridurre i danni che facciamo all’ambiente quando ci spostiamo è quindi molto importante e ringraziamo la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola per averci dato questo spunto. Oggi inauguriamo non solo una stazione di ricarica, ma anche il simbolo di una nuova era che speriamo sia più sostenibile, per il bene di noi tutti” così il Sindaco di Altavilla Vicentina ha iniziato l’incontro.

Il Presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, Gianfranco Sasso ha ringraziato l’amministrazione Comunale per aver condiviso il progetto: “Questa è la seconda colonnina che doniamo al territorio, per una diffusione della cultura del rispetto dell’ambiente, che riteniamo doverosa, soprattutto pensando alle prossime generazioni. Il valore economico che creiamo, con una sana e prudente gestione, permette alla nostra Cassa di intervenire nel territorio, con progetti rivolti all’ambiente e ai giovani: in particolare a loro, e al sostegno allo studio, sarà dedicata la donazione del prossimo Natale, con borse di studio destinate ai giovani soci e ai figli dei nostri soci” .

Colombara di Lampionet ha posto l’attenzione sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, sottolineando la sicurezza e la semplicità di utilizzo, con accesso via app (scaricabile gratuitamente) o sms, e risposto alle domande sui tempi di ricarica, che dipendono dalla batteria dell’auto e dalla potenza della colonnina: “Il nostro territorio ha tutte le caratteristiche per abbracciare progetti innovativi rivolti all’ambiente: abbiamo la tecnologia, le risorse e, come confermano le numerose persone presenti oggi, anche l’interesse ad informarsi da parte della cittadinanza”.

