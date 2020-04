Nuovo polo bibliotecario nell’ex tribunale: partito l’avviso per l’incarico relativo ai rilievi tecnici necessari

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

L’area servizi al territorio, unità di progetto “Realizzazione del nuovo polo bibliotecario”, ha inviato a quattro professionisti della città, una richiesta di offerta per prestazioni tecnico-professionali per l’incarico relativo ai servizi tecnici per il rilievo geometrico – architettonico – strutturale- plano-altimetrico e raccolta dei dati conoscitivi dell’ex sede del Palazzo di Giustizia di Vicenza.

“Per il nuovo polo bibliotecario nella sede dell’ex tribunale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – è un nuovo passo verso la realizzazione del progetto che vuole dare una nuova importante sede alla biblioteca civica Bertoliana e, al tempo stesso, rivitalizzare l’area urbana di Santa Corona, in pieno centro città”.

La richiesta di offerta ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’acquisizione dei dati conoscitivi dell’ex sede del Palazzo di Giustizia, che definiscano lo stato attuale della costruzione mediante rilievo architettonico, materico e strutturale, compresa la relazione tecnica descrittiva dello stato di consistenza, comprensiva dell’analisi storico critica attraverso la ricostruzione dello stato attuale e delle variazioni intervenute nel tempo, alla luce delle modifiche e degli eventi che hanno interessato l’immobile.

Il valore stimato dell’appalto è di 37.419,19 euro al netto di Iva e dei contributi cassa previdenziale. Le offerte dovranno arrivare entro e non oltre le 12 del 15 aprile .

La durata complessiva delle attività è stimata in 60 giorni consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile unico del procedimento (rup).

La prestazione verrà aggiudicata al professionista che avrà offerto il maggiore ribasso.