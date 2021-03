Nuovo ospedale Asiago, via al trasferimento

Con il trasferimento di oggi del reparti di medicina, inizia il cammino operativo del nuovo ospedale di Asiago. L’opera verrà realizzata con un investimento pubblico di 37 milioni di euro; una dotazione di 104 posti letto, cui si aggiungono 6 postazioni di dialisi e i letti di ospedale di comunità.

“Il cammino è stato irto di difficoltà – sottolinea l’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin – ma la tenacia e la forte volontà di dare agli asiaghesi e ai turisti una struttura sanitaria moderna ed efficiente hanno vinto, e oggi ci troviamo di fronte a una data storica. La Regione rispettato quanto previsto dalla sua programmazione sanitaria, che non è mai stata in discussione, pur in un momento drammatico, come quello della pandemia, della carenza di medici e delle conseguenti difficoltà organizzative. Ora seguiremo passo dopo passo lo sviluppo della struttura, fino a portarla alla piena efficienza e operatività. E’ un ospedale in piena regola, con ottime professionalità, servizi moderni e, ora, anche strutture di prima qualità. E proprio la sua qualità – conclude Lanzarin – potrà anche fare da traino all’economia turistica dell’Altopiano nel cammino di ripresa e rilancio dopo lo tsunami provocato dal Covid”.

La struttura si compone di un nuovo edificio principale su quattro piani, di cui uno interrato, in linea con i più moderni standard tecnologici, anche per l’efficienza energetica e la sicurezza antisismica. Si sviluppa su una superficie di 20.250 metri quadrati e occupa un volume di 60.800 metri cubi.

I 37 milioni di spesa complessiva sono stati così utilizzati: 29 milioni per realizzare la struttura e 8 milioni 300 mila euro per il piano di attivazione (arredi, impiantistica, traslochi) nonché del gruppo operatorio e della sala parto d’emergenza.

Il Piano terra ospita il servizio di dialisi e i reparti di ortopedia, ostetricia e ginecologia, compresa la sala parto di emergenza e il punto nascita.

Il primo piano è dedicato alla riabilitazione.