Nuovo Dpcm: la Polizia di Stato aumenta i controlli, 2 multati perché senza mascherine

Con le festività natalizie alle porte, su input del Questore di Vicenza, dottor Messineo, sono stati implementati i servizi di controllo e prevenzione nell’area cittadina del capoluogo berico. Nella mattina di ieri, anche grazie all’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, è stata garantita una capillare attività di prevenzione e controllo. E così, lungo le principali arterie che conducono al centro cittadino, nelle aree dei mercati ed in prossimità delle piazze e strade dove insistono esercizi commerciali e banche, Volanti ed Equipaggi del RPC, hanno effettuato numerosi posti di controllo: 170 persone identificate, di cui 67 stranieri ,1750 veicoli controllati (di cui 1500 grazie al sistema di letture targhe automatiche in dotazione agli Agenti del RPC di Padova). Multati due cittadini stranieri per il mancato uso di mascherine in Corso San Felice e Fortunato e il conducente di un’auto che, transitando in Via Rodolfi, non ne aveva l’ autorizzazione. I controlli continueranno, serrati, anche nel prossimo fine settimana ed in occasione delle giornate festive, soprattutto per verificare il rispetto del nuovo DPCM.