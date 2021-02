Nuovo Dpcm: cosa cambia dal 15 febbraio?

E’ in arrivo un nuovo Dpcm. Dopo quello del 14 gennaio, arriverà un nuovo decreto. Ad oggi in tutta Italia solo cinque aree sono arancioni: Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Ambitissima la zona bianca, ma per il momento nessuna regione ha le caratteristiche per entrarvi. Gli occhi sono tutti puntati su lunedì 15 febbraio, quando scadranno o comunque verranno ripensati i quattro punti fissati dal Governo nell’ultimo Dpcm: divieto di spostarsi tra Regioni gialle, chiusura degli impianti da sci, divieto degli sport di contatto e sospensione dei concorsi della Pubblica amministrazione. Le nuove decisioni saranno prese in base all’andamento della curva dei contagi nei prossimi giorni. Venerdì 5 marzo, invece, scadrà il Dpcm 14 gennaio 2021, e con esso l’impianto del decreto stesso. Lo stato di emergenza durerà fino al 30 aprile.