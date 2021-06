Nuovo Cup unificato per l’Ulss 7

A partire da domani entrerà in funzione il nuovo CUP unificato dell’ULSS 7 Pedemontana: d’ora in avanti, quindi, con un’unica telefonata gli utenti potranno prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali in una struttura qualsiasi dell’Azienda socio-sanitaria, scegliendo la sede con i tempi di attesa più brevi, in quanto gli operatori potranno visionare tutte le agende ed effettuare la prenotazione presso una struttura qualsiasi, naturalmente d’accordo con l’utente.

Il tutto con l’unificazione anche dei numeri di telefono da chiamare, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30: per prenotazioni e disdette di visite ed esami specialistici in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, per la rete fissa è attivo il numero verde 800.038.990, mentre per chi chiama da cellulare i numeri da utilizzare sono 0424 884050 oppure 0445 509800.

Per prenotazioni e disdette in Libera Professione, invece, i numeri rimangono distinti: 0424 889831 per l’ospedale di Bassano e 0445 509900 per l’ospedale di Santorso.

«L’unificazione del CUP è un ulteriore passo importante verso una sempre più stretta integrazione all’interno dell’Azienda – spiega il Direttore Generale Carlo Bramezza – ed è una questione tutt’altro che simbolica: d’ora in avanti infatti i cittadini avranno la certezza di sentirsi proporre la data più breve vicina tra tutte quelle disponibili, anche in altre strutture. Dunque ci attendiamo anche una riduzione dei tempi medi di attesa. Naturalmente questo non significa, comunque, che gli utenti dovranno recarsi per forza in un ospedale più lontano, avranno però maggiori informazioni e certezze. Il tutto con un’unica telefonata».

Nessun cambiamento invece, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni, che naturalmente avverrà sempre con l’impegnativa del medico prescrittore e secondo il codice di priorità indicato da quest’ultimo.