Nuovo casello “Montecchio-Brendola”, Brendola stanzia 10mila per avviare l’istruttoria

Il Comune di Brendola ha approvato lunedì 24 febbraio in Consiglio Comunale uno stanziamento di spesa di 10mila euro per procedere a uno studio ed elaborazione di una relazione tecnica sui luoghi del nuovo casello, ai fini dell’istruttoria che poi verrà inviata ad Aiscat-Ministero delle infrastrutture e trasporti.

“Questo dimostra ancora una volta la nostra volontà reale di proseguire nel cambio di denominazione – dice il Sindaco Bruno Beltrame -: chiedere che l’uscita del casello dell’autostrada A4 venga denominata Montecchio-Brendola non era solo una semplice proposta, ora il percorso sta prendendo effettivamente il via affinché ciò avvenga. Con questa delibera chiederemo al Comitato per la segnaletica e toponomastica, istituito all’Aiscat – Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori – di dare la nuova denominazione”. “In particolare – prosegue il Sindaco – lo studio valuterà l’impatto della nuova opera pubblica, per la quale ricordo che si contano circa 1.000.000 di accessi di autoveicoli all’anno, sul territorio e sull’ambiente in termini di incremento di smog, di inquinamento della falde dalle acque di slavo, di modifica dei suoli. Tutto questo al fine di dimostrare come un’opera pubblica di rilevanza nazionale, costruita quasi totalmente nel nostro Comune, scaricherà i suoi “impatti” quasi interamente su Brendola. Unitamente ad altre motivazioni, la relazione tecnica sarà a corredo istruttorio della domanda ad Aiscat per chiedere il cambio di denominazione dell’attuale casello di Montecchio in “Montecchio-Brendola”.

Ai fini dell’iter, è già pronta la planimetria definitiva dell’area con segnato il nuovo casello e tutta la viabilità connessa, dove emerge come tutto il nuovo casello sarà su territorio brendolano: in occasione della costruzione del nuovo casello interamente sotto Brendola l’amministrazione quindi chiederà che si applichi, anche seguendo la normativa in vigore, la doppia denominazione Montecchio-Brendola.

L’assessore alle attività produttive Giuseppe Rodighiero, commenta: “Abbiamo declinato operativamente l’impegno preso lo scorso novembre di implementare tutti gli atti necessari a tal fine, anche mediante l’ausilio e la consulenza di professionisti specializzati per l’elaborazione di una più approfondita e circostanziata istruttoria. Siamo consapevoli che la doppia denominazione del casello è più funzionale ai fini di un migliore razionale deflusso del traffico dall’autostrada, in quanto essa non può che contribuire ad instradare correttamente il flusso veicolare e a separare il traffico verso Nord (Montecchio, Arzignano, Valdagno) e verso Sud (Brendola, Lonigo, Noventa), evitando errori e perdite di tempo”.