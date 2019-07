Nuovo casello, l’informativa al Cipe. Il sindaco: “La situazione si sta sbloccando”

Il sindaco Gianfranco Trapula commenta così la notizia che il Cipe ha affrontato, con un’informativa che sarà la prossima settimana oggetto di una specifica delibera, la questione dello svincolamento del progetto del nuovo casello autostradale di Montecchio Maggiore da quello dell’alta velocità Verona-Vicenza: “Attendiamo il pronunciamento definitivo della prossima settimana, ma tutto sta andando nella direzione da noi richiesta a gran voce, ossia che i due progetti siano slegati, per far sì che i lavori del nuovo casello possano partire subito e venga quindi eliminato il gap temporale tra la realizzazione dello stesso casello e l’apertura della Superstrada Pedemontana Veneta. Ringraziamo per l’impegno costante dimostrato su questo fronte dalla Lega nella persona del ministro Erika Stefani. Il nostro prossimo obiettivo, come abbiamo sempre dichiarato, è far sì che la realizzazione di una connessione con la A4 sia contemporanea all’apertura della Pedemontana, perché altrimenti l’attuale casello e la viabilità ordinaria non sarebbero in grado di sopportare il traffico, già oggi intensissimo, che sicuramente comporterà la nuova arteria. Proprio per questo, non appena il Cipe avrà formalizzato la sua decisione, convocheremo nuovamente Regione, Provincia, Comuni e associazioni di categoria e sindacali per fare il punto della situazione e condividere le strategie da adottare”.