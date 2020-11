Nuovi lavori per 225 mila euro alle scuole Mainardi, Calderari e Muttoni

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nuovi lavori sono stati decisi per le scuole secondarie di primo grado Mainardi, Calderari e Muttoni. La giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto di rifacimento dei bagni della Mainardi e della Calderari per un costo complessivo di 125 mila euro e la sostituzione di una parte dei vecchi serramenti della Muttoni (terzo stralcio) per 100 mila euro.

Alla Mainardi saranno rifatti i bagni del lato est del piano rialzato, mentre alla Calderari saranno riqualificati due blocchi di servizi al piano terra.

Alla scuola Muttoni è prevista la sostituzione dell’ultima tranche di infissi esterni nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione energetica della scuola.

“Proseguiamo nel programma di sistematica riqualificazione degli edifici scolastici – commenta l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – che rappresenta uno dei nostri obiettivi di mandato. Il momento è complesso per tutti, ma il luoghi della formazione devono continuare ad avere la nostra massima attenzione non solo sotto il profilo della sicurezza legata al rischio del contagio, ma anche del comfort e della qualità di vita dei nostri ragazzi”.