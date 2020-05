Nuove riaperture in Veneto: da lunedì aree gioco, circoli culturali e luna park. Dal 1° giugno centri estivi

Oggi il presidente Zaia ha presentato una nuova ordinanza definita di “riequilibrio” e di ulteriore programmazione di aperture, rispetto ad alcune attività, dal prossimo lunedì 25 maggio.

Il provvedimento della Regione Veneto è in linea con quanto previsto dal Governo con l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dando la possibilità alle Regioni di anticipare delle aperture sempre nel rispetto delle indicazioni delle linee guida.

La Conferenza delle Regioni si è riunita ieri sera e ha approvato tutte le linee guida che la Regione Veneto allega nell’ordinanza presentata oggi dal governatore Zaia.

Da lunedì 1° giugno si riparte anche con il mondo dei centri estivi e dei servizi per l’infanzia (la fascia d’età è 0-17). Le linee guida prevedono nuclei con un numero ridotto di bambini, ogni nucleo non deve interferire con altri nuclei abbiamo concordato delle misure che garantiscono sia gli operatori che dei bambini: obbligatoria la misurazione della temperatura per bambini genitori e operatori. Misure di igiene: disinfezione totale, mascherine per i bambini a partire dai 6 anni, spazi separati per gli estranei, i genitori non devono assembrarsi fuori, meglio se il bambino viene accompagnato dallo stesso genitore, meglio evitare gli over 60.

Sempre da lunedì, potranno riaprire i circoli culturali e ricreativi, i club, i centri sociali e tutti i luoghi di ritrovo di associazioni, oltre alle università della terza età e del tempo libero.

Ripartirà anche la formazione professionale per attività formative non esercitabili a distanza (oltre alle autoscuole).

Ci sono delle linee guida per iniziare ad organizzare la riapertura, giuridicamente possibile dal 25 maggio, anche per i parchi tematici e di divertimento, le giostre, gli spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell’utente con attrezzature o spazi.

In merito alle attività economiche e sociali, ci sono nuove linee guida per il noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature che prima non erano state considerate.

Gli informatori scientifici del farmaco potranno tornare operativi e l’ordinanza prevede che negli spazi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali e le strutture ricettive, e negli spazi di proprietà pubblica le amministrazioni comunali potranno fissare, dal prossimo lunedì, la riapertura delle aree gioco per bambini (esempio della giostra per bambini nel centro commerciale o nel parco dell’albergo).

Secondo le linee guida nazionali, sempre dal 25 maggio saranno consentite le attività delle guide turistiche e tutte le professioni della montagna.

Aperture anche per i buffet con modalità nelle quali si possa garantire la sicurezza degli operatori e delle persone che amano questo servizio soprattutto nelle località turistiche (il buffet classico non sarà possibile).

Appena ci saranno le linee guida, con una nuova ordinanza si disciplineranno le date di decorrenza per la ripresa di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo (concerti e teatro all’aperto o al chiuso), attività dei centri termali e delle saune oltre alle discoteche, alle sagre e alle fiere.

L’ordinanza scade il prossimo 14 giugno 2020, con la speranza che il 15 giugno possa finire completamente il lockdown.