NUOVE NORME PER IL MERCATO AGRICOLO PER DIFENDERE LA VICENTINITA’ – LE INTERVISTE

Un regolamento completamente nuovo, che il Comune non ha mai avuto, disciplinerà lo svolgimento dei mercati contadini dedicati alla vendita diretta ai cittadini da parte degli imprenditori agricoli. Servizio di Sharon Di Carlo.

“E’ una grande soddisfazione essere giunti ormai a conclusione dell’iter di definizione del nuovo regolamento dei mercati contadini – spiega l’assessore alle attività produttive -. Abbiamo deciso di disciplinare la vendita dei prodotti agricoli, dal produttore al consumatore. In questo modo incentiveremo la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi e della trasparenza del prezzo, garantendo al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti dei quali sarà assicurata la qualità e la freschezza. Verrà, inoltre, istituito il tavolo dell’agricoltura comunale che coinvolgerà le categorie di riferimento. Il regolamento diventa, pertanto, uno strumento per promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia, attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali. Sarà quindi l’occasione per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio, con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale”.

Il regolamento interesserà specifiche aree individuate dal Comune: piazza delle Erbe (il martedì e il mercoledì), piazzale De Gasperi (martedì), piazza Matteotti (sabato), via Generale Dalla Chiesa (venerdì), via Baracca nel quartiere dei Ferrovieri (sabato), via Prati (domenica).

Nei mercati contadini, che dovranno vendere prioritariamente prodotti provenienti dalla provincia di Vicenza, si potranno organizzare degustazioni gratuite e attività didattiche e dimostrative.