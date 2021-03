Nuove luci su Chiampo

L’Amministrazione Comunale avvia un project financing per sostituire 1643 punti luce con la nuova tecnologia Led. Il sindaco Matteo Macilotti: “Un progetto imponente che porterà ad un deciso risparmio energetico, minor inquinamento luminoso e migliore illuminazione sulla città”

Il Comune di Chiampo ha avviato un project financing attraverso il quale intende procedere in breve tempo al quasi completo rinnovo dell’illuminazione sul territorio comunale.

“Riceviamo spesso segnalazioni -ci dice il sindaco – di punti luce che non funzionano correttamente per cui abbiamo deciso di intervenire e rivedere l’illuminazione in tutta la città. Il project financing sul quale stiamo lavorando prevede un investimento di oltre 800 mila euro e la sostituzione di 1643 punti luce, che corrispondono all’80% delle rete di illuminazione. Altri 457 sono già a LED e 15 a Fotovoltaico”.

Con questo intervento, che riguarderà tutto il territorio comunale, dal centro alle frazioni, si procederà non solo alla sostituzione dei punti luce attualmente con tecnologia SAP (Sodio ad Alta Pressione) ma anche ad una sistemazione generale che riguarderà diverse criticità, per esempio i quadri elettrici (usurati dal tempo), i sostegni e gli sbracci, l’inquinamento luminoso, le giunzioni, i cavi e le linee elettriche.

In sostanza Chiampo diventerà un Comune con illuminazione pubblica completamente a tecnologia LED e con una rete moderna ed efficiente.

Vi sarà una corretta illuminazione degli ambienti esterni, una riduzione dei consumi energetici, una corretta gestione del servizio di illuminazione, una riduzione dei costi di gestione e manutenzione e una riduzione dell’impatto ambientale del servizio.

“Potremo avere così risparmio energetico del 60% rispetto alla situazione attuale – precisa il sindaco – ma voglio sottolineare anche il vantaggio sotto il profilo della sicurezza per i cittadini, per la circolazione delle auto e dei pedoni. Avremo un sistema efficiente per i prossimi 30 anni”.