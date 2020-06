Nuove colonnine per le auto elettriche a Schio

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per favorire la sostenibilità ambientale. Nelle prossime settimane, infatti, verranno installate sei colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in altrettante aree pubbliche di Schio. Grazie al protocollo d’intesa siglato tra il Comune e la società Enel X Mobility auto e moto elettriche potranno rifornirsi in diversi punti della città.

Le nuove postazioni a ricarica veloce saranno collocate nel parcheggio Pubblici Spettacoli (viale dell’Industria), nel parcheggio di Parco Robinson (via degli Orti), nel parcheggio della stazione ferroviaria (via Milano), in quello di via Luigi Dalla Via, in quello del campo da rugby di via Raffaello e, infine, nel parcheggio di via Lago di Pusiano.

«Da tempo attendavamo la posa di queste colonnine che rispondono alle esigenze sempre più evidenti di una mobilità sostenibile e meno inquinante – dice l’assessore alle politiche ambientali, Alessandro Maculan -. Oggi la transizione elettrica trova il suo più grande limite nella scarsa rete infrastrutturale di ricarica. Il nostro Comune vuole dimostrarsi pronto a cogliere questa sfida promuovendo il superamento di questo gap con azioni concrete come questo importante ulteriore tassello di potenziamento delle infrastrutture di ricarica in città».

Le sei postazioni, a breve operative, si aggiungono a quella pubblica già presente in Piazzale Baracca. Le nuove colonnine sono dotate di due prese con potenza variabile da 7,4 a 22 KW e il pagamento potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di un’app.

«Queste sei colonnine sono solo la prima tranche di postazioni che verranno installate in città – aggiunge Maculan -. Il protocollo firmato con Enel X Mobilty, infatti, prevede la posa di altre sei ricariche, per un totale di dodici