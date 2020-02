Nuove assunzioni all’Ulss 7 pedemontana: 26 posti

In arrivo 16 nuovi operatori socio sanitari e 10 nuovi primari

Sono ben 16 i nuovi operatori socio sanitari che saranno assunti nei prossimi giorni dall’ULSS 7 Pedemontana, dopo che il Tar del Veneto ha respinto il ricorso che aveva temporaneamente bloccato le graduatorie emerse dall’apposito concorso regionale organizzato lo scorso anno da Azienda Zero.

I nuovi assunti andranno così a potenziare le dotazioni di Personale degli ospedali dell’Ulss 7 Pedemontana.

Inoltre il 20 febbraio scadranno i termini per presentare le candidature per i 10 posti di direttore per altrettante unità operative complesse. Più in dettaglio, le figure ricercate riguardano la direzione di 5 reparti dell’ospedale San Bassiano (Geriatria, Gastroenterologia, Oncologia, Radiologia e Pneumologia), di Otorinolaringoiatria all’ospedale di Santorso e di alcuni servizi territoriali. Per quanto riguarda questi ultimi, nel Distretto 1 Bassano si tratta delle Unità Operative Complesse “Disabilità e non autosufficienza” e “Cure Primarie”, mentre nel Distretto 2 Alto Vicentino gli avvisi riguardano le “Cure Primarie” e le “Cure Palliative”.