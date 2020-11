Nuova Piazza del Mercato di Brendola: aperte le osservazioni per il nuovo progetto

Una nuova idea progettuale per la piazza principale del paese, con l’invito ai cittadini affinché diano la loro opinione: è quello che si potrà fare da oggi a Brendola. Da oggi, infatti, tutti i cittadini brendolani potranno commentare tramite proprie osservazioni il progetto della futura riqualifica della Piazza del Mercato. In un’apposita sezione del sito comunale, quindi, si potrà visionare il progetto della nuova piazza e ogni cittadino potrà poi inviare le proprie osservazioni o commenti a una mail dedicata.

“Un modo per coinvolgere i cittadini, garantendo il massimo grado di partecipazione e condivisione delle scelte – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Fabris – ovviamente, dato il difficile momento storico, il tutto avverrà on-line: sia la pubblicazione del progetto, che l’invio delle osservazioni. E’ un progetto in cui l’amministrazione comunale ha investito molto ed è per questo che chiediamo la partecipazione di tutti. Una cittadinanza attiva si misura anche così”. Tutte le osservazioni potranno essere inviate esclusivamente alla mail assessorefabrism@comune.brendola.vi.it a partire da oggi e fino al 21 novembre. Il tutto sarà poi valutato dall’amministrazione comunale: “Proponiamo un’idea di piazza – dice Fabris rivolgendosi ai cittadini – e vi invitiamo a dirci cosa ne pensate. Sono anche disponibile a incontrare, compatibilmente e nel rispetto delle regole anti-Covid attuali, chiunque voglia un confronto diretto sul progetto, che è uno studio di fattibilità tecnica ed economica, non il progetto definitivo ed esecutivo: quello verrà redatto in seguito da chi di competenza”.

“Nonostante le difficoltà del periodo e l’impossibilità di fare incontri pubblici – commenta il Sindaco Bruno Beltrame – abbiamo scelto questo metodo per la condivisione delle scelte con la popolazione. Noi abbiamo sempre creduto che sia importante condividere i progetti – conclude Beltrame – e nemmeno durante questa pandemia vogliamo rinunciare a questa buona pratica”.