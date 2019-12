Nuova pavimentazione per il piazzale del Mercato Ortofrutticolo

Mercato ortofrutticolo, approvata in giunta la delibera per la nuova pavimentazione del piazzale d’ingresso da duecentomila euro

Individuata una nuova ditta per completare i lavori della copertura

L’ultima opera pubblica approvata con delibera di giunta dall’amministrazione comunale di Vicenza per il 2019 riguarda il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del piazzale d’ingresso del mercato ortofrutticolo in via del Mercato Nuovo, nel quadrante ovest della città.

L’opera ha un costo complessivo di duecentomila euro e riguarda l’area interna di quasi 5.500 metri quadrati che nel corso degli anni ha conosciuto un naturale decadimento, ma che l’amministrazione comunale intende mantenere in un’area vissuta dai vicentini per la posizione comoda e una presenza storica.

Recenti sopralluoghi effettuati dai tecnici avevano evidenziato rotture diffuse, buche e rappezzi di fortuna, e la reale necessità di ripristinare livelli di sicurezza accettabile per gli ospiti del mercato e di funzionalità per gli stessi operatori economici che giornalmente vi lavorano, oltre che per restituire decoro alla zona di accesso.

I lavori, che si dovrebbero concludere entro la prossima estate, prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale con asportazione e fresatura dello strato di conglomerato bituminoso esistente (del tutto insufficiente), estensione della fresatura alla parte di fondazione (tout-venant) e ricostruzione del pacchetto della pavimentazione secondo tre strati (ecobase, basebinder, tappeto d’usura). E’ prevista, infine, la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico.

Ma sul fronte del mercato ortofrutticolo giungono notizie positive anche per quanto riguarda il progetto dei lavori di risanamento conservativo della pensilina di copertura dell’area. Dopo la risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento contrattuale da parte della ditta incaricata, il Comune è in dirittura d’arrivo per un nuovo incarico.

Gli uffici tecnici, infatti, hanno provveduto a scorrere la graduatoria tra i partecipanti al bando di gara ed è stato individuato un soggetto che ha confermato la volontà a subentrare per completare i lavori.

Le opere erano iniziate il 12 marzo dello scorso anno ma la direzione lavori aveva successivamente rilevato che le lavorazioni previste non erano state completate, accertando varie inadempienze tecniche e un ritardo accumulato di tre mesi. Entro il mese di febbraio dell’anno nuovo l’amministrazione conta di chiudere le pratiche burocratiche e di dare il via definitivo ai lavori per la copertura.

“Abbiamo ereditato una situazione gestita in modo discutibile dalla precedente amministrazione – fa sapere l’assessore al commercio Silvio Giovine – basti pensare che i lavori sulla tettoia avrebbero dovuto concludersi prima del nostro insediamento, ovvero a giugno 2018. Ringrazio sia gli assessori ai lavori pubblici che si sono succeduti e i dirigenti per il lavoro svolto tra mille difficoltà, per un’opera che restituirà al mercato la dignità che meritano gli operatori che lo vivono quotidianamente”.