Nuova ordinanza di Zaia: tutte le novità dalle mascherine alle terme

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

In allegato l’Ordinanza (con relativi allegati) n. 55 del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione, Luca Zaia, avente per oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”, pubblicata sull’edizione straordinaria del BUR del Veneto.

In fondo (puoi scaricare linee guida e linee di indirizzo)