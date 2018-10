Nuova ondata di maltempo: il Centro Operativo Intercomunale della Protezione Civile resta attivo fino a venerdì

Il Centro Operativo Intercomunale del Distretto VI9 della Protezione Civile resterà attivo anche nelle giornate di domani e venerdì per fronteggiare eventuali emergenze determinate dall’annunciata nuova ondata di maltempo.

Lo hanno deciso gli amministratori comunali degli 11 Comuni membri del Distretto, che torneranno a riunirsi oggi pomeriggio nella sede del Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore, dove è istituito il Centro Operativo Intercomunale, per fare il punto della situazione e decidere il da farsi in caso di emergenza.

“Il Centro Operativo Intercomunale – spiega l’assessore alla Protezione Civile di Montecchio Maggiore e presidente del Distretto VI9 Loris Crocco – è stato attivato lunedì mattina e da allora almeno due tecnici sono stati presenti a turno per monitorare il territorio e per essere pronti a coordinare gli interventi in caso di necessità. Riteniamo sia una scelta nettamente migliore, in termini di impiego delle risorse umane e del tempo, rispetto all’attivazione di singoli Centri Operativi Comunali, che moltiplicano inutilmente gli sforzi e non garantiscono un adeguato coordinamento a livello sovracomunale. Ricordiamo inoltre che ci possiamo avvalere della figura, autorizzata dalla Regione Veneto, del Direttore Operativo Gestione Emergenze, nella figura del presidente del Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore Massimo Chiarello, chiamato proprio oggi dalla Regione a gestire il Centro Operativo Comunale di Agordo per fronteggiare questa emergenza maltempo”.

Intanto nella giornata di ieri il Comitato Volontario di Protezione Civile di Montecchio Maggiore è intervenuto con i suoi uomini in alcune situazioni critiche determinatesi in provincia. Muniti di motosega, i volontari hanno liberato dagli alberi e dai rami caduti la strada che a Valli del Pasubio porta da Ponte Verde al parcheggio dell’ingresso della Strada delle 52 Gallerie. Sono inoltre intervenuti con un’idrovora a Primolano di Cismon del Grappa per liberare dall’acqua un sottopasso e con un gruppo elettrogeno ad Asiago per alimentare il distaccamento dei Vigili del Fuoco, che era rimasto senza elettricità.

“Il lavoro dei nostri volontari è come sempre straordinario – commenta il sindaco di Montecchio Milena Cecchetto – e caratterizzato da un’elevata professionalità. L’azione coordinata di Distretto si sta poi rivelando una scelta vincente in termini di efficienza e risposta alle reali esigenze del territorio: ringrazio quindi i miei colleghi che hanno creduto alla creazione del nostro distretto, dimostrando che investire nel lavoro di squadra è sempre esempio di lungimiranza”.