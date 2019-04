Nuova illuminazione a Caldogno

Prosegue ed accelera il piano di ammodernamento e potenziamento della rete di illuminazione pubblica a Caldogno. Grazie alla possibilità concessa dal Governo di utilizzare l’avanzo di bilancio, infatti, l’amministrazione ha già predisposto e approvato il progetto esecutivo per il completo rifacimento dell’illuminazione pubblica in tutta la zona Barco: un intervento importante e richiesto da tempo, visto che in quest’area la rete di illuminazione era una delle più vecchie e meno efficienti, per un importo complessivo di 340 mila euro.

Il via già a fine 2018; entro i primi mesi del 2019 sarà ultimato il completo rifacimento dell’illuminazione pubblica di tutta la zona, dalle tubazioni ai pali, con l’installazione di 140 nuovi corpi illuminanti a LED che garantiranno risparmio energetico e uniformità di illuminazione.

Il progetto approvato prevede inoltre una serie di interventi di minore entità che riguarderanno la nuova illuminazione di completamento in via Pagello fino a poco oltre l’incrocio con via Bozzi, in via Moje tra l’incrocio con via Trieste e via Pagello, un piccolo tratto di via Giaroni e l’ultimazione dell’illuminazione in via Ponte del Marchese. In questi tratti saranno installati nuovi corpi illuminanti al sodio ad alta pressione in continuità con quanto già esistente.

«L’amministrazione si è dimostrata lungimirante e previdente – sottolinea il consigliere delegato al risparmio energetico, Gabriele Toniello -. Ci siamo fatti trovare “pronti” alla recente sentenza con la quale viene permesso ai Comuni di utilizzare l’avanzo di bilancio: il progetto esecutivo era già ultimato e cosi siamo passati immediatamente dalla carta all’intervento concreto, potendo soddisfare esigenze prioritarie che ci erano state segnalate anche dai nostri concittadini».