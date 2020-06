Nubifragio a Jesolo, il lido sotto acqua

Pioggia a dirotto e Jesolo finisce a mollo. In 24 ore sono caduti 62 millimetri di pioggia nel Veneto orientale. In paese, strade allagate, ma senza gravi conseguenze. Invece, al Lido, si sono allagate via Mameli e via XIII Martiri. In piazza Trieste l’acqua ha raggiunto i 30 centimetri allagando completamente lo slargo e la parte sottostante la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove è arrivata davanti all’asilo parrocchiale e dentro la cripta, negli uffici e in sacrestia. Al lavoro per ore, con le pompe, i vigili del fuoco di Jesolo. Lunga la notte anche per i residenti, che hanno temuto il peggio. Il mare ha invece dato un po’ di tregua alla spiaggia, senza ulteriori erosioni nella zona est del Lido.