Nubifragi nel Vicentino, Noventa sott’acqua

Il maltempo come da previsioni oggi pomeriggio ha colpito il Vicentino, in parte il Basso Vicentino. La situazione più critica si è verificata a Noventa quando alle 16.30 si è abbattuta sulla cittadina una vera e propria bomba d’acqua. La piazza del municipio si è trasformata in un lago e sono decine le case in cui si segnalano allagamenti a cantine e piani sotterranei. Decine le richieste di intervento dei vigili del fuoco, che sono tuttora al lavoro per cercare di contenere i danni. Il sindaco Mattia Veronese ha attivato la macchina comunale per far fronte all’evento.

Foto: Fonte Facebook gruppo Basso Vicentino