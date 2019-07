Nube tossica, anche Vicenza in allerta, a rischio Viva Verdi?

La nube sprigionatasi da una fabbrica di vernici di Brendola si sta spostando verso il capoluogo di provincia e a Vicenza c’e’ grande tensione per una situazione che potrebbe avere conseguenze per l’intera popolazione cittadina. Il sindaco Rucco è stato prontamente informato della gravità della fuoriuscita. Già Brendola e Altavilla hanno consigliato di non aprire le finestre e di rimanere chiusi in casa. Possibile che ciò succeda anche a Vicenza. Per questo è a rischio la manifestazione di Viva Verdi che dovrebbe tenersi stasera in piazza dei signori. Ma il rischio di rinvio è concreto come per tutte le altre manifestazioni all’aperto, data la gravità della situazione da inquinamento atmosferico. Vi terremo aggiornati