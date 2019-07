Nube nera in cielo. Azienda zootecnica in fiamme. Il sindaco: “Restate in casa” (FOTO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO —> Un allevamento di galline ovaiole è andato a fuoco oggi pomeriggio a Borgo Vento, in località Santa Margherita d’Adige. Sul posto varie autobotti dei vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, polizia locale e i tecnici dell’Arpav. “In via precauzionale attraverso i social network ho chiesto ai cittadini di restare chiusi in casa e di non aprire le finestre – spiega Michele Sigolotto, sindaco di Borgo Veneto – non ho ancora informazioni precise da parte dell’Arpav, attenderò quelle per fare un’eventuale ordinanza ma in tutta la zona si è sparso un forte e fastidioso odore acre”. A scatenare le fiamme e l’alta colonna di fumo, visibile a molti chilometri di distanza, potrebbe essere stato un corto circuito dell’impianto fotovoltaico che alimenta lo stabilimento. Ancora non si sa quanti animali siano stati bruciati, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.(ANSA).