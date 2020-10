Noventano gira per Vicenza con coltello di 15 cm: denunciato

I carabinieri di Vicenza hanno fermato domenica alle 3 di notte un uomo lungo viale Venezia, in prossimità della stazione dei treni a Vicenza. Si tratta di R.M., 45enne di Noventa Vicentina, che stava uscendo da Campo Marzo ed è stato trovato in possesso di un coltello lungo 15 centimetri e 2 dosi di metadone. E’ stato sanzionato per detenzione di stupefacente (per un importo di 400 euro in base all’ordinanza contro il possesso di sostanze stupefacenti emessa dal Comune di Vicenza) e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.