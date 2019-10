Noventa Vicentina, una serata alla scoperta delle erbe alimurgiche

Domani sera alle 20.30 presso la tensostruttura della Pro Loco in via Martiri a Noventa Vicentina si terrà il convegno di apertura della 33a Mostra dei prodotti agroalimentari autunnali dell’Area Berica.



“Noi della Confederazione Italiana Agricoltori di Vicenza, in occasione della 33 esima MOSTRA DEI PRODOTTI AUTUNNALI DELL’AREA BERICA, abbiamo pensato di proporre un seminario sulle erbe alimurgiche – spiega Nicoletta Zolie, vicepresidente CIA Vicenza – l’intento, oltre a dare delle piccole nozioni, per poterle riconoscere, gustare e perché no, coltivare anche a livello dilettantistico, è quello di trasmettere un messaggio più profondo e significativo, che è il rispetto dell’ambiente, la nostra casa”.

Le erbe spontanee sono espressione naturale di ogni territorio. Ogni zona è caratterizzata da specie diverse, che trovano il microclima e il suolo adatto per una crescita e moltiplicazione naturali. Più noi, lasciamo integri i nostri territori, più ne potremo beneficiare nel tempo.

“Sta a noi, avere il buon senso – spiega ancora Zolie – da chi pratica agricoltura a livello professionale, a chi, ama la campagna, la montagna a livello ludico-ricreativo. Abbiamo deciso di dare spunti a tre livelli, con il professore Antonio Mazzetti, per capire le funzioni delle piante alimurgiche per il nostro benessere, lo Chef Amedeo Sandri che ci insegnerà come può essere semplice ma alternativa, la cucina appagando oltre che il gusto anche un altro importante senso che è la vista, se pensiamo all’uso dei fiori. E in fine abbiamo un’imprenditrice agricola Cristina Salvan, che ha reso le erbe alimurgiche, il prodotto principe della sua azienda “Il Lavandeto di Arqua’ Petrarca”.