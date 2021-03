Noventa Vicentina: tutti gli strumenti in campo per risolvere i cali di pressione dell’acquedotto

Per individuare le cause dei cali di pressione rilevati nelle ultime settimane nell’acquedotto di Noventa Vicentina, Viacqua sta mettendo in campo tutte le proprie forze, congiuntamente ai gestori idrici confinanti.

Nelle ultime settimane nel Comune di Noventa Vicentina si sono verificati alcuni episodi di carenza d’acqua nelle ore serali ai piani più alti delle case, legati a cali di pressione nella rete idrica. I disagi sono stati prontamente segnalati a Viacqua dai cittadini e dall’Amministrazione Comunale.

Per individuare le cause di questi cali di pressione Viacqua sta mettendo in campo tutte le proprie forze, congiuntamente ai gestori idrici confinanti.

Fino ad oggi sono state individuate e riparate due perdite di piccola entità nelle tubazioni dell’acquedotto, che non sono sufficienti però a spiegare i cali di pressione rilevati. Un fattore che sicuramente ha giocato un ruolo importante è invece l’aumento dei consumi idrici registrato a Noventa: circa il 15 % in più rispetto alla media stagionale.

Viacqua ha quindi moltiplicato gli sforzi per individuare le cause di tale incremento dei consumi, implementando il sistema di monitoraggio della rete di acquedotto e attuando campagne puntuali di ricerca e riparazione delle perdite.

Contestualmente la società sta dialogando con Acquevenete, gestore dei territori adiacenti, da cui proviene la rete idrica che rifornisce Noventa Vicentina. Per sostenere l’incremento dei consumi e ridurre i disagi ai cittadini, Acquevenete ha attivato altri canali di approvvigionamento di acqua sicura e di qualità.

“Consapevoli dei disagi che parte dei cittadini stanno vivendo – spiega Angelo Guzzo, presidente di Viacqua – abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse tecniche e strumentali per analizzare e superare queste problematiche. Contiamo di avere nei prossimi giorni un quadro più completo e di poter dare una soluzione al problema, garantendo nuovamente a tutti la continuità del servizio.

Nel frattempo – continua Guzzo – chiedo ai cittadini di Noventa di supportarci limitando per quanto possibile i consumi domestici e verificando eventuali perdite idriche negli impianti privati interni agli edifici. Nel nostro sito ci sono alcune istruzioni per farlo agevolmente“

“Confido che la società Viacqua – è il commento del Sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese – assieme agli altri Gestori della rete idrica del territorio, intervengano quanto prima a risolvere in via definitiva questa problematica che ha causato un forte disagio. Ringrazio il Presidente Guzzo per la sua disponibilità e conoscendo la sua determinazione so che metterà tutto l’impegno possibile nel seguire la questione coinvolgendo anche i vertici di Acquevenete. Negli ultimi anni Noventa è stata interessata da importanti e costosi lavori di manutenzione della rete idrica. Investimenti che si confermano con cantieri ancora in essere e con una programmazione anche per i prossimi anni. Questo sta a testimoniare che il nostro Ente gestore desidera fornire sempre un servizio di qualità ed efficienza. Sono quindi sicuro che anche in questo frangente tale impegno sarà confermato. L’Amministrazione Comunale comunque monitorerà la situazione fornendo ai tecnici indicazioni e trasmetterà le eventuali segnalazioni dei cittadini.”