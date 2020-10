Noventa Vicentina, nuovi arredi e migliorìe per misure anti-Covid al nido “Do Re Mi”

Anche all’asilo nido noventano “Do Re Mi” l’attività con i bimbi è ripartita seguendo i protocolli dettati dalla normativa anti-covid. Su questo c’è stata massima collaborazione tra Amministrazione comunale, la Cooperativa che gestisce il servizio e il Comitato genitori, come spiega il Sindaco Mattia Veronese: “L’ufficio tecnico comunale in tempi rapidi ha predisposto un nuovo arredo nel salone centrale (con la messa in opera di pannelli mobili, creazione spazi separati per le diverse classi), la creazione di un percorso esterno a ridosso del giardino e la sistemazione del cancello lungo la recinzione esterna”. Il costo totale di tutti questi lavori è stato di circa 10mila euro. “Sempre per il nido sono arrivate delle donazioni per acquisto di nuovi giochi e materiale didattico da parte della Pro Loco e di due ditte private (DF Impianti di Domenico Ferron e Termoidraulica di Andrea Marzari) per un importo di circa 1000 euro – conclude Veronese – un altro segno importante di attenzione e sensibilità che merita un plauso”.