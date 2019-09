Noventa Vicentina, in corso pulizia straordinaria dei corsi d’acqua

A Noventa Vicentina sono in corso interventi di manutenzione straordinaria dei fossi e canali di proprietà comunale per cercare di prevenire quanto più possibile le problematiche dovute alle precipitazioni molto abbondanti come quella di fine luglio. “Confidiamo che anche i privati facciano la loro parte” – spiega il Sindaco Mattia Veronese – “i Consorzi di bonifica sono già stati coinvolti per quanto di loro competenza”.

(Nelle foto pulizia straordinaria del fissato lungo via Collegio Armeno)