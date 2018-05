NOVENTA VICENTINA – Esce di strada e ‘vola’ su un campo: ferito uomo

La notte scorsa, venti minuti dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Sabbioni di Noventa Vicentina per un’auto, la quale dopo essere uscita di strada è letteralmente volata attraversando una roggia, finendo su un fianco in un campo agricolo: ferito un uomo. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza l’auto ed aiutato il guidatore, che viaggiava da solo a venire fuori dall’abitacolo del Renault Megane. Il ferito, un rumeno, residente a Noventa Vicentina è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 2.