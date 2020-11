NOVENTA VICENTINA – Denuncia uomo per percosse ma è simulazione di reato: noventano nei guai

I carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno denunciato per simulazione di reato e calunnia P.P. di 53 anni residente a Noventa. L’uomo, lo scorso 23 ottobre si era presentato in caserma per denunciare di essere stato picchiato da un altro uomo, un 43enne di origine marocchina residente a Noventa. L’uomo presentava una ferita all’occhio, giudicata dai sanitari guaribile in 10 giorni. Successive indagini dei carabinieri, coordinati dal Maresciallo Davide Agnello, comandante della Stazione di Noventa Vicentina hanno potuto appurare che il denunciato non poteva aver colpito il 53enne. Testimonianze e accertamenti hanno dimostrato che il denunciato non poteva essere presente nel momento della presunta lite. E’ probabile che il 53enne ferito si sia auto lesionato e poi abbia preso di mira quello che era un conoscente e con il quale aveva interrotto i rapporti. E’ stato quindi a sua volta denunciato per simulazione di reato e calunnia.