Noventa Vicentina, alcuni disagi e mancanza di acqua: ecco perchè

I tecnici di ViAcqua S.p.A. avvisano che da qualche giorno, soprattutto nella fascia oraria serale, il tratto che alimenta l’area noventana subisce un calo di pressione dovuto ad alcune rotture o (presumibilmente) al repentino svuotamento del serbatoio di alimentazione. Tale tratto è gestito dalla Società Acquevenete che sta intervenendo. “Ecco il motivo per cui anche ieri sera si sono registrate alcune situazioni di calo di pressione e/o mancanza d’acqua in alcune vie” – spiega il Sindaco Mattia Veronese – Ora la situazione si sta normalizzando”. Solo però nella giornata di oggi la Società di gestione della rete idrica potrà intervenire in maniera più decisa e comprendere la natura del problema. Nel frattempo ViAcqua S.p.A. e Acquevenete si scusano con gli utenti per i disagi.