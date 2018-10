NOVENTA Vic.na – Idraulico 45enne perseguita una cliente per pagamenti: denunciato

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, hanno denunciato in stato di libertà per “esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atti persecutori, danneggiamento” D.P.G., nato a Vicenza e residente a Barbarano Mossano, quarantacinquenne. Lo stesso dal mese di agosto si rendeva responsabile di numerosi atti vessatori in danno di C.A, nata a San Giovanni Rotondo classe 1987 e residente a Montagnana.

Nello specifico le indagini permettevano di appurare che l’indagato mediante condotte reiterate, molestava e minacciava la vittima con continui sms e telefonate, poiché pretendeva il pagamento anticipato di lavori idraulici in corso d’opera in un’ abitazione in costruzione della vittima a Noventa Vicentina nonché danneggiando della cartellonistica del cantiere.